Rain Gauge Winners Week #4

Congratulations to the week number 4 winners of the Lincoln's Own Weather Experts Rain Gauge contest. All winners have been contacted by email.
David-Lincoln
Donna-Lincoln
Ron- Waverly
Karen-Lincoln
Carol-Wilber
Beth-LIncoln
Robin-Lincoln
Donna-Fairbury
Lila-Lincoln
Donald-Lincoln
Jean-Lincoln
Christine-Lincoln
Paula-Lincoln
Patrick-Lincoln
Brenda-Wavery
Patrick-Bruno
Shane-Lincoln
?Chuck-Lincoln
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