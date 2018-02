Posted By: Sports

Sports@klkntv.com

Courtesy: NSAA

Below is a link to all the results for Nebraska High School Wrestling Districts.

http://www.trackwrestling.com/tw/Login.jsp?TIM=1518280374695&twSessionId=qxwreguffqlkhqs&tName=NSAA&state=&sDate=&eDate=&lastName=&firstName=&teamName=&sfvString=&city=&gbId=&camps=false