Primary Election Results

Lancaster County, NebraskaPrimary ElectionMay 15, 2018Unofficial Final Results VOTES PERCENT PRECINCTS COUNTED (OF 199). . . . . 199 REGISTERED VOTERS - TOTAL . . . . . 187,774 BALLOTS CAST - TOTAL. . . . . . . 46,557 BALLOTS CAST - REPUBLICAN . . . . . 21,259 BALLOTS CAST - DEMOCRATIC . . . . . 20,605 BALLOTS CAST - LIBERTARIAN. . . . . 233 BALLOTS CAST - NONPARTISAN. . . . . 4,460 VOTER TURNOUT - TOTAL . . . . . . 24.79 ********** (Republican) ********** United States Senator Vote for 1 Jack Heidel. . . . . . . . . . 1,773 8.22 Dennis Frank Macek . . . . . . . 860 3.99 Deb Fischer. . . . . . . . . . 14,564 67.55 Jeffrey Lynn Stein . . . . . . . 787 3.65 Todd F. Watson. . . . . . . . . 3,421 15.87 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 156 .72 Total . . . . . . . . . 21,561 Rep in Congress Dist 1 Vote for 1 Jeff Fortenberry . . . . . . . . 19,478 96.66 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 673 3.34 Total . . . . . . . . . 20,151 Governor Vote for 1 Krystal Gabel . . . . . . . . . 4,654 22.43 Pete Ricketts . . . . . . . . . 15,930 76.76 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 169 .81 Total . . . . . . . . . 20,753 Secretary of State Vote for 1 Bob Evnen . . . . . . . . . . 13,702 73.39 Debra Perrell . . . . . . . . . 4,870 26.08 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 98 .52 Total . . . . . . . . . 18,670 State Treasurer Vote for 1 John Murante . . . . . . . . . 12,559 67.43 Taylor Royal . . . . . . . . . 5,967 32.04 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 99 .53 Total . . . . . . . . . 18,625 Attorney General Vote for 1 Doug Peterson . . . . . . . . . 17,656 98.70 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 232 1.30 Total . . . . . . . . . 17,888 Auditor of Public Accounts Vote for 1 Charlie Janssen . . . . . . . . 16,291 98.72 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 211 1.28 Total . . . . . . . . . 16,502 Public Service Comm Dist 1 Vote for 1 Ron Nolte . . . . . . . . . . 4,255 24.09 Dan Watermeier. . . . . . . . . 9,655 54.67 Scott Smathers. . . . . . . . . 3,640 20.61 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 110 .62 Total . . . . . . . . . 17,660 County Treasurer Vote for 1 Allen D. Simpson . . . . . . . . 6,360 31.15 Andy Stebbing . . . . . . . . . 3,867 18.94 Matt Schulte . . . . . . . . . 10,121 49.57 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 70 .34 Total . . . . . . . . . 20,418 ********** (Democratic) ********** United States Senator Vote for 1 Jane Raybould . . . . . . . . . 18,100 80.49 Frank B. Svoboda . . . . . . . . 1,615 7.18 Larry Marvin . . . . . . . . . 543 2.41 Chris Janicek . . . . . . . . . 2,164 9.62 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 65 .29 Total . . . . . . . . . 22,487 Rep in Congress Dist 1 Vote for 1 Dennis P. Crawford . . . . . . . 7,503 34.63 Jessica McClure . . . . . . . . 14,043 64.81 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 122 .56 Total . . . . . . . . . 21,668 Governor Vote for 1 Vanessa Gayle Ward . . . . . . . 4,916 22.24 Tyler A. Davis. . . . . . . . . 1,987 8.99 Bob Krist . . . . . . . . . . 15,063 68.15 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 138 .62 Total . . . . . . . . . 22,104 Secretary of State Vote for 1 Spencer Danner. . . . . . . . . 17,497 98.59 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 251 1.41 Total . . . . . . . . . 17,748 State Treasurer Vote for 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2,318 100.00 Total . . . . . . . . . 2,318 Attorney General Vote for 1 Evangelos Argyrakis . . . . . . . 14,892 96.26 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 578 3.74 Total . . . . . . . . . 15,470 Auditor of Public Accounts Vote for 1 Jane Skinner . . . . . . . . . 17,204 99.37 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 109 .63 Total . . . . . . . . . 17,313 Public Service Comm Dist 1 Vote for 1 John Atkeison . . . . . . . . . 4,662 23.05 Christa Yoakum. . . . . . . . . 15,508 76.68 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 54 .27 Total . . . . . . . . . 20,224 County Treasurer Vote for 1 Andrew Stock . . . . . . . . . 6,504 30.65 Rachel Garver . . . . . . . . . 14,609 68.84 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 110 .52 Total . . . . . . . . . 21,223 ********** (Libertarian) ********** United States Senator Vote for 1 Jim Schultz. . . . . . . . . . 256 88.28 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 34 11.72 Total . . . . . . . . . 290 Rep in Congress Dist 1 Vote for 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 73 100.00 Total . . . . . . . . . 73 Governor Vote for 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 81 100.00 Total . . . . . . . . . 81 Secretary of State Vote for 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 46 100.00 Total . . . . . . . . . 46 State Treasurer Vote for 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 47 100.00 Total . . . . . . . . . 47 Attorney General Vote for 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 37 100.00 Total . . . . . . . . . 37 Auditor of Public Accounts Vote for 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 31 100.00 Total . . . . . . . . . 31 Public Service Comm Dist 1 Vote for 1 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 33 100.00 Total . . . . . . . . . 33 ********** (NONPARTISAN) ********** Member of the Legislature-26 Vote for 1 Matt Hansen. . . . . . . . . . 4,190 76.40 Bob Van Valkenburg . . . . . . . 1,258 22.94 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 36 .66 Total . . . . . . . . . 5,484 Member of the Legislature-28 Vote for 1 Patty Pansing Brooks. . . . . . . 6,173 95.10 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 318 4.90 Total . . . . . . . . . 6,491 Member of the Legislature-30 Vote for 1 Myron Dorn . . . . . . . . . . 901 30.43 Joe Murray . . . . . . . . . . 952 32.15 Don Schuller . . . . . . . . . 1,092 36.88 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 16 .54 Total . . . . . . . . . 2,961 Member of the Legislature-32 Vote for 1 Al Riskowski . . . . . . . . . 385 32.63 Laura Ebke . . . . . . . . . . 477 40.42 Tom Brandt . . . . . . . . . . 315 26.69 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 3 .25 Total . . . . . . . . . 1,180 Member of the Legislature-46 Vote for 1 Adam Morfeld . . . . . . . . . 2,334 95.62 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 107 4.38 Total . . . . . . . . . 2,441 State Board of Education-5 Vote for 1 Patricia H. Timm . . . . . . . . 2,983 66.35 Maris Bentley . . . . . . . . . 1,471 32.72 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 42 .93 Total . . . . . . . . . 4,496 Board of Regents-5 Vote for 1 Rob Schafer. . . . . . . . . . 2,012 42.29 Robert J. Prokop . . . . . . . . 1,069 22.47 Joshua Redwine. . . . . . . . . 1,644 34.55 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 33 .69 Total . . . . . . . . . 4,758 Southeast Community College-5 Vote for 1 Ellen Weissinger . . . . . . . . 8,093 51.89 Arlyn E. Uhrmacher . . . . . . . 4,602 29.51 Joe Skopp . . . . . . . . . . 2,794 17.91 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 108 .69 Total . . . . . . . . . 15,597 Lower Platte South-1 Vote for 1 Gary Hellerich. . . . . . . . . 744 26.26 Mark A. Christensen . . . . . . . 871 30.74 Mechelle Sky Walker . . . . . . . 1,207 42.61 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 11 .39 Total . . . . . . . . . 2,833 Lower Platte South-7 Vote for 1 Luke Peterson . . . . . . . . . 1,429 50.75 Grady Wiedeman. . . . . . . . . 680 24.15 Joseph Gruber . . . . . . . . . 656 23.30 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 51 1.81 Total . . . . . . . . . 2,816 Waverly City Council-1 Vote for 1 John F. Hestermann . . . . . . . 41 17.83 Tom Bunch . . . . . . . . . . 51 22.17 Kyle Bassinger. . . . . . . . . 46 20.00 Andrew Cockerill . . . . . . . . 90 39.13 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 2 .87 Total . . . . . . . . . 230 Waverly City Council-2 Vote for 1 Gregory D. Rickers . . . . . . . 60 23.44 William D. Gerdes. . . . . . . . 146 57.03 Jared D. Rains. . . . . . . . . 49 19.14 WRITE-IN. . . . . . . . . . . 1 .39 Total . . . . . . . . . 256

